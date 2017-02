Full provisional list of teams and riders taking part in the 2017 edition of Kuurne-Brussels-Kuurne in Belgium on Sunday, February 26

Belgian semi-classic Kuurne-Brussels-Kuurne takes place on Sunday, February 27, and is the second part of the weekend’s pair of races that also comprises Omloop Het Nieuwsblad the previous day.

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) took a superb solo victory last year, and will return in 2017 to defend his title.

Other big names on the start list include Peter Sagan, Tom Boonen, Ian Stannard, and Alexander Kristoff

>>> Omloop Het Nieuwsblad 2017 start list

Kuurne-Brussels-Kuurne 2017 start list

Trek – Segafredo (USA)

1 STUYVEN Jasper

2 NIZZOLO Giacomo

3 FELLINE Fabio

4 BRÄNDLE Matthias

5 IRIZAR Markel

6 THEUNS Edward

7 VAN POPPEL Boy

8 RAST Gregory