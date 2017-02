List of riders starting Paris-Nice 2017 (March 5-12, 2017)

After trips to the Tour Down Under and the Abu Dhabi Tour, Paris-Nice sees the first WorldTour stage race to take place in Europe in 2017.

Last year’s winner Geraint Thomas (Team Sky) will not return as he focuses on the Giro d’Italia. However, 2016 runner-up Alberto Contador (Trek-Segafredo) heads up Trek’s squad and he will face opposition from the likes of Richie Porte (BMC), Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), Simon Yates (Orica-Scott) and Romain Bardet (Ag2r).

The provisional Paris-Nice start list may be subject to change prior to the race start.

Paris-Nice 2017 start list

Ag2r-La Mondiale (FRA)

BARDET, Romain (FRA)

CHEREL, Mikael (FRA)

DOMONT, Axel (FRA)

ENGER, Sondre Holst (NOR)

FRANK, Mathias (SUI)

GAUTIER, Cyril (FRA)

LATOUR, Pierre-Roger (FRA)

NAESEN, Oliver (BEL)

Astana (KAZ)

BRESCHEL, Matti (DEN)

DE VREESE, Laurens (BEL)

FUGLSANG, Jakob (DEN)

KANGERT, Tanel (EST)

LUTSENKO, Alexey (KAZ)

SANCHEZ, Luis Leon (ESP)

TLEUBAYEV, Ruslan (KAZ)

VALGREN, Michael (DEN)

Bahrain-Merida (BHR)

BOLE, Grega (SLO)

BONIFAZIO, Niccolo (ITA)

BOZIC, Borut (SLO)

COLBRELLI, Sonny (ITA)

GASPAROTTO, Enrico (ITA)

GRMAY, Tsgabu (ETH)

IZAGIRRE, Ion, (ESP)

PIBERNIK, Luka (SLO)

BMC Racing (USA)

DE MARCHI, Alessandro (ITA)

MOINARD, Amaël (FRA)

PORTE, Richie (AUS)

ROCHE, Nicolas (IRL)

SCHÄR, Michael (SUI)

TEUNS, Dylan (BEL)

VENTOSO, Francisco (ESP)

WYSS, Danilo (SUI)

Bora-Hansgrohe (GER)

BARTA, Jan (CZE)

BASKA, Erik (SVK)

BENNETT, Sam (IRL)

BUCHMANN, Emanuel (GER)

KOLAR, Michael (SVK)

KONRAD, Patrick (AUT)

PIMANTA COSTA MENDES, José Joao (POR)

SAGAN, Juraj (SVK)

Cannondale-Drapac (USA)

CRADDOCK, Lawson (USA)

DOMBROWSKI, Joseph (USA)

FORMOLO, Davide (ITA)

ROLLAND, Pierre (FRA)

SLAGTER, Tom Jelte (NED)

TALANSKY, Andrew (USA)

VILLELLA, Davide (ITA)

WOODS, Michael (CAN)

Dimension Data (RSA)

BERHANE, Natnael (ERI)

FARRAR, Tyler (USA)

FRAILE, Omar (ESP)

JANSE VAN RENSBURG, Reinardt (RSA)

KING, Benjamin (USA)

PAUWELS, Serge (BEL)

REGUIGUI, Youcef (ALG)

SBARAGLI, Kristian (ITA)

FDJ (FRA)

CIMOLAI, Davide (ITA)

DELAGE, Mickaël (FRA)

DÉMARE, Arnaud (FRA)

GUARNIERI, Jacopo (ITA)

HOELGAARD, Daniel (NOR)

KONOVALOVAS, Ignatas (LTU)

MOLARD, Rudy (FRA)

SARREAU, Marc (FRA)

Katusha – Alpecin (SUI)

BYSTRÖM, Sven Erik (NOR)

HALLER, Marco (AUT)

KISERLOVSKI, Robert (CRO)

KRISTOFF, Alexander (NOR)

LOSADA, Alberto (ESP)

MARTIN, Tony (GER)

MORKOV, Michael (DEN)

ZAKARIN, Ilnur (RUS)

Lotto-Soudal (BEL)

BAK, Lars Ytting (DEN)

DE GENDT, Thomas (BEL)

GALLOPIN, Tony (FRA)

GREIPEL, André (GER)

HANSEN, Adam (AUS)

HOFLAND, Moreno (NED)

VANENDERT, Jelle (BEL)

WALLAYS, Jelle (BEL)

LottoNL-Jumbo (NED)

BOOM, Lars (NED)

CLEMENT, Stef (NED)

GROENEWEGEN, Dylan (NED)

KRUIJSWIJK, Steven (NED)

LEEZER, Thomas (NED)

ROOSEN, Timo (NED)

TANKINK, Bram (NED)

WAGNER, Robert (GER)

Movistar (ESP)

ANACONA, Winner (COL)

ERVITI, Imanol (ESP)

HERRADA, Jesus (ESP)

HERRADA, José (ESP)

IZAGUIRRE, Gorka (ESP)

SOLER, Marc (ESP)

SUTHERLAND, Rory (AUS)

VALVERDE, Alejandro (ESP)

Orica-Scott (AUS)

ALBASINI, Michael (SUI)

DOCKER, Mitchell (AUS)

GERRANS, Simon (AUS)

HAYMAN, Mathew (AUS)

JUUL-JENSEN, Christopher (DEN)

KEUKELEIRE, Jens (BEL)

NIELSEN, Magnus Cort (DEN)

YATES, Simon (GBR)

Quick-Step Floors (BEL)

ALAPHILIPPE, Julian (FRA)

BAUER, Jack (NZL)

DE LA CRUZ, David (ESP)

GILBERT, Philippe (BEL)

KITTEL, Marcel (GER)

LAMPAERT, Yves (BEL)

MARTIN, Daniel (IRL)

SABATINI, Fabio (ITA)

Team Sky (GBR)

DEIGNAN, Philip (IRL)

HENAO, Sergio (COL)

LOPEZ, David (ESP)

NIEVE, Mikel (ESP)

POELS, Wout (NED)

ROWE, Luke (GBR)

VAN POPPEL, Danny (NED)

WISNIOWSKI, Lukasz (POL)

Team Sunweb (GER)

ARNDT, Nikias (GER)

BARGUIL, Warren (FRA)

CURVERS, Roy (NED)

GESCHKE, Simon (GER)

MATTHEWS, Michael (AUS)

OOMEN, Sam (NED)

STAMSNIJDER, Tom (NED)

WAEYTENS, Zico (BEL)

Trek-Segafredo (USA)

CARDOSO, André (POR)

CONTADOR, Alberto (ESP)

DEGENKOLB, John (GER)

GOGL, Michael (AUT)

PANTANO, Jarlinson (COL)

RAST, Gregory (SUI)

THEUNS, Edward (BEL)

ZUBELDIA, Haimar (ESP)

UAE Abu Dhabi (UAE)

BONO, Matteo (ITA)

GUARDINI, Andrea (ITA)

MORI, Manuele (ITA)

PETILLI, Simone (ITA)

POLANC, Jan (SLO)

SWIFT, Ben (GBR)

ULISSI, Diego (ITA)

ZURLO, Federico (ITA)

Cofidis (FRA)

BOUHANNI, Nacer (FRA)

LAPORTE, Christophe (FRA)

LEMOINE, Cyril (FRA)

NAVARRO, Daniel (ESP)

SENECHAL, Florian (FRA)

SIMON, Julien (FRA)

SOUPE, Geoffrey (FRA)

TURGIS, Anthony (FRA)

Delko Marseille Provence KTM (FRA)

COMBAUD, Romain (FRA)

EL FARES, Julien (FRA)

FERNANDEZ, Delio (ESP)

FINETTO, Mauro (ITA)

MADRAZO, Angel (ESP)

PACHER, Quentin (FRA)

SISKEVICIUS, Evaldas (LTU)

SMUKULIS, Gatis (LAT)

Direct Energie (FRA)

BOUDAT, Thomas (FRA)

CALMEJANE, Lilian (FRA)

CHAVANEL, Sylvain (FRA)

COQUARD, Bryan (FRA)

MORICE, Julien (FRA)

PETIT, Adrien (FRA)

SICARD, Romain (FRA)

TULIK, Angélo (FRA)

Fortuneo Vital Concept (FRA)

BOUET, Maxime (FRA)

HARDY, Romain (FRA)

JARRIER, Benoit (FRA)

JEANNESSON, Arnold (FRA)

MCLAY, Daniel (GBR)

PERICHON, Pierre-Luc (FRA)

PICHON, Laurent (FRA)

SEPULVEDA, Eduardo (ARG)