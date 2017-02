Tirreno-Adriatico 2017 start list

Provisional list of riders taking part in the 2017 Tirreno-Adriatico (March 8-14)

Grand Tour hopefuls will be out in force at Tirreno-Adriatico 2017, with the likes of 2015 race winner Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, Mikel Landa, and Fabio Aru all taking to the start line.

There will also be a number of Classics contenders such as Tom Boonen, Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet (the winner of last year’s Tirreno) and Sep Vanmarcke all hoping to improve their form ahead of cobbled races later in March, while sprinters including Mark Cavendish will also be in attendance.

Our provision start list will be updated when the final team announcements are made.

Movistar

CASTROVIEJO Jonathan

BENNATI Daniele

QUINTANA Nairo

OLIVEIRA Nelson

MORENO Daniel

Team Sky

LANDA Mikel

KWIATKOWSKI Michal

VIVIANI Elia

MOSCON Gianni

ROSA Diego

Bora-Hansgrohe

MAJKA Rafa

KÖNIG Leopold

Astana

MOSER Moreno

ARU Fabio

GATTO Oscar

GRUZDEV Dmitri

Trek – Segafredo

MOLLEMA Bauke

STUYVEN Jasper

FELLINE Fabio

Bahrain-Merida

NIBALI Vincenzo

BMC Racing

VAN GARDEREN Tejay

VAN AVERMAET Greg

CARUSO Damiano

Quick-Step Floors

BRAMBILLA Gianluca

BOONEN Tom

TRENTIN Matteo

Cannondale-Drapac

URAN Rigoberto

VANMARCKE Sep

FDJ

PINOT Thibaut

REICHENBACH Sebastien

LUDVIGSSON Tobias

Katusha – Alpecin

LAMMERTINK Maurits

Lotto-Soudal

BENOOT Tiesj

DE CLERCQ Bart

MAES Nikolas

MARCZYNSKI Tomasz

MONFORT Maxime

ROELANDTS Jurgen

WELLENS Tim

DEBUSSCHERE Jens

Ag2r La Mondiale

GENIEZ Alexandre

Team LottoNL-Jumbo

VAN DEN BROECK Jurgen

LOBATO Juan José

ROGLIC Primoz

ORICA-Scott

Dimension Data

CAVENDISH Mark

UAE Team Emirates

LAENGEN Vegard Stake

COSTA Rui

CONTI Valerio

MODOLO Sacha

Team Sunweb

KELDERMAN Wilco

DUMOULIN Tom

Androni Giocattoli – Sidermec

Bardiani – CSF

Nippo – Vini Fantini

Team Novo Nordisk

CALABRIA Fabio

CLANCY Stephen

HENTTALA Joonas

LOZANO David

MEGIAS Javier

PERON Andrea

PLANET Charles

VERSCHOOR Martijn