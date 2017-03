Tirreno-Adriatico 2017 start list

Provisional list of riders taking part in the 2017 Tirreno-Adriatico (March 8-14)

Grand Tour hopefuls will be out in force at Tirreno-Adriatico 2017, with the likes of 2015 race winner Nairo Quintana (Movistar), Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Mikel Landa (Team Sky), Geraint Thomas (Team Sky) and Fabio Aru (Astana) all taking to the start line.

There will also be a number of Classics contenders such as Tom Boonen (Quick-Step Floors), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Greg Van Avermaet (BMC – the winner of last year’s Tirreno) and Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac) all hoping to improve their form ahead of cobbled races later in March.

Sprinters including Mark Cavendish (Dimension Data), Elia Viviani (Team Sky), Caleb Ewan (Orica-Scott) and Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) will also be in attendance.

BMC Racing

1 VAN AVERMAET, Greg (BEL)

2 CARUSO, Damiano (ITA)

3 DENIS, Rohan (AUS)

4 DRUCKER, Jean-Pierre (LUX)

5 KÜNG, Stefan (SUI)

6 OSS, Daniel (ITA)

7 QUINZIATO, Manuel (ITA)

8 VAN GARDEREN, Tejay (USA)

Ag2r La Mondiale

11 BAKELANTS, Jan (BEL)

12 DUPONT, Hubert (FRA)

13 GASTAUER, Ben (LUX)

14 GENIEZ, Alexandre (FRA)

15 GOUGEARD, Alexis (FRA)

16 HOULE, Hugo (CAN)

17 MONTAGUTI, Matteo (ITA)

18 POZZOVIVO, Domenico (ITA)

Androni Giocattoli-Sidermec

21 BERNAL GOMEZ, Egan Arley (COL)

22 BALLERINI, Davide (ITA)

23 CATTANEO, Mattia (ITA)

24 FRAPPORTI, Marco (ITA)

25 GAVAZZI, Francesco (ITA)

26 MASNADA, Fausto (ITA)

27 TALIANI, Alessio (ITA)

28 VENDRAME, Andrea (ITA)

Astana

31 ARU, Fabio (ITA)

32 CHERNETSKI, Sergei (RUS)

33 GATTO, Oscar (ITA)

34 GRIVKO, Andrey (UKR)

35 GRUZDEV, Dmitriy (KAZ)

36 MOSER, Moreno (ITA)

37 SCARPONI, Michele (ITA)

38 ZEITS, Andrey (KAZ)

Bahrain-Merida

41 NIBALI, Vincenzo (ITA)

42 AGNOLI, Valerio (ITA)

43 BOARO, Manuele (ITA)

44 MORENO BAZAN, Javier (ESP)

45 NAVARDAUSKAS, Ramunas (LTU)

46 PELLIZOTTI, Franco (ITA)

47 SIUTSOU, Kanstantsin (BLR)

48 VISCONTI, Giovanni (ITA)

Bora-Hansgrohe

61 SAGAN, Peter (SVK)

62 BENEDETTI, Cesare (ITA)

63 BODNAR, Maciej (POL)

64 BURGHARDT, Marcus (GER)

65 MAJKA, Rafal (POL)

66 PELUCCHI, Matteo (ITA)

67 POLJANSKI, Pawel (POL)

68 SARAMOTINS, Aleksejs (LAT)

Cannondale-Drapac

71 CLARKE, Simon (AUS)

72 BETTIOL, Alberto (ITA)

73 LANGEVELD, Sebastian (NED)

74 PHINNEY, Taylor (USA)

75 SLAGTER, Tom-Jelte (NED)

76 URAN, Rigoberto (COL)

77 VAN BAARLE, Dylan (NED)

78 VANMARCKE, Sep (BEL)

FDJ

81 PINOT, Thibaut (FRA)

82 BONNET, William (FRA)

83 LE BON, Johan (FRA)

84 LUDVIGSSON, Tobias (SWE)

85 MORABITO, Steve (SUI)

86 REICHENBACH, Sébastien (SUI)

87 ROUX, Anthony (FRA)

88 ROY, Jérémy (FRA)

Lotto-Soudal

91 WELLENS, Tim (BEL)

92 BENOOT, Tiesj (BEL)

93 DEBUSSCHERE, Jens (BEL)

94 DE CLERCQ, Bart (BEL)

95 MAES, Nikolas (BEL)

96 MARCZYNSKI, Tomasz (POL)

97 MONFORT, Maxime (BEL)

98 ROELANDTS, Jurgen (BEL)

Movistar

101 QUINTANA ROJAS, Nairo (COL)

102 AMADOR BIKKAZAKOVA, Andrey (CRC)

103 BENNATI, Daniele (ITA)

104 CASTROVIEJO, Jonathan (ESP)

105 DOWSETT, Alex (GBR)

106 MORENO, Daniel (ESP)

107 OLIVEIRA, Nelson (POR)

108 SÜTTERLIN, Jasha (GER)

Nippo-Vini Fantini

111 ARREDONDO MORENO, Julian (COL)

112 CANOLA, Marco (ITA)

113 FILOSI, Iuri (ITA)

114 GROSU, Eduard Michael (ROU)

115 KOISHI, Yuma (JPN)

116 MARANGONI, Alan (ITA)

117 SANTAROMITA, Ivan (ITA)

118 UCHIMA, Kohei (JPN)

Orica-Scott

121 YATES, Adam (GBR)

122 DURBRIDGE, Luke (AUS)

123 EWAN, Caleb (AUS)

124 HEPBURN, Michael (AUS)

125 IMPEY, Daryl (RSA)

126 KLUGE, Roger (GER)

127 KREUZIGER, Roman (CZE)

128 MEZGEC, Luka (SLO)

Quick-Step Floors

131 GAVIRIA RENDON, Fernando (COL)

132 BOONEN, Tom (BEL)

133 JUNGELS, Bob (LUX)

134 RICHEZE, Maximiliano Ariel (ARG)

135 STYBAR, Zdenek (CZE)

136 TERPSTRA, Niki (NED)

137 TRENTIN, Matteo (ITA)

138 VERMOTE, Julien (BEL)

Dimension Data

141 BOASSON HAGEN, Edvald (NOR)

142 CAVENDISH, Mark (GBR)

143 CUMMINGS, Stephen (GBR)

144 EISEL, Bernhard (AUT)

145 RENSHAW, Mark (AUS)

146 THWAITES, Scott (GBR)

147 THOMSON, Jay Robert (RSA)

148 VAN ZYL, Johann (RSA)

Katusha-Alpecin

151 VICIOSO ARCOS, Angel (ESP)

152 HOLLENSTEIN, Reto (SUI)

153 KOCHETKOV, Pavel (RUS)

154 LAMMERTINK, Maurits (NED)

155 MAMYKIN, Matvey (RUS)

156 SPILAK, Simon (SLO)

157 TAARAMÄE, Rein (EST)

158 ZABEL, Rick (GER)

LottoNL-Jumbo

161 VAN DEN BROECK, Jurgen (BEL)

162 BATTAGLIN, Enrico (ITA)

163 BOOM, Lars (NED)

163 GESINK, Robert (NED)

164 LOBATO DEL VALLE, Juan Jose (ESP)

165 MARTENS, Paul (GER)

166 ROGLIC, Primoz (SLO)

168 VAN EMDEN, Jos (NED)

Novo-Nordisk

171 LOZANO RIBA, David (ESP)

172 CLANCY, Stephen (IRL)

173 HENTTALA, Joonas (FIN)

174 MEGIAS LEAL, Javier (ESP)

175 PERON, Andrea (ITA)

176 PLANET, Charles (FRA)

177 GIOUX, Romain (FRA)

178 VERSCHOOR, Martijn (NED)

Team Sky

181 LANDA MEANA, Mikel (ESP)

182 GOLAS, Michal (POL)

183 KWIATKOWSKI, Michal (POL)

184 MOSCON, Gianni (ITA)

185 PUCCIO, Salvatore (ITA)

186 ROSA, Diego (ITA)

187 THOMAS, Geraint (GBR)

188 VIVIANI, Elia (ITA)

Team Sunweb

191 DUMOULIN, Tom (NED)

192 ANDERSEN, Søren Kragh (DEN)

193 HAGA, Chad (USA)

194 KELDERMAN, Wilco (NED)

195 PREIDLER, Georg (AUT)

196 SINKELDAM, Ramon (NED)

197 TEUNISSEN, Mike (NED)

198 TIMMER, Albert (NED)

Trek-Segafredo

201 MOLLEMA, Bauke (NED)

202 BRÄNDLE, Matthias (AUT)

203 COLEDAN, Marco (ITA)

204 DE KORT, Koen (NED)

205 FELLINE, Fabio (ITA)

206 IRIZAR ARANBURU, Markel (ESP)

207 STUYVEN, Jasper (BEL)

208 VAN POPPEL, Boy (NED)

UAE Team Emirates

211 FARIA DA COSTA, Rui Alberto (POR)

212 FERRARI, Roberto (ITA)

213 GANNA, Filippo (ITA)

214 KUMP, Marko (SLO)

215 LAENGEN, Vegard Stake (NOR)

216 MARCATO, Marco (ITA)

217 MODOLO, Sacha (ITA)

218 MOHORIC, Matej (SLO)